В Сухом Логу закрыли пекарню из-за выявленного стафилококка и кишечной палочки

Пекарню закрыли на три месяца. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

В Сухом Логу закрыли пекарню из-за выявленного золотистого стафилококка и кишечной палочки. Проверка выявила в заведении на улице Горького, 3 и другие многочисленные нарушения. Так, в помещении была нарушена планировка – она не обеспечивала поточность технологических процессов.

Сотрудники ходили в производственных помещениях в верхней одежде, а их телефоны и уборочный инвентарь хранились рядом с цехами, которые не были оборудованы дверьми. Кроме того, вход в туалет выходил прямо в производственный цех.

– По результатам лабораторных исследований в смывах с рук сотрудников, разделочных досок и рабочих поверхностей обнаружены золотистый стафилококк и бактерии группы кишечной палочки. Согласно журналу учета, последняя дезинфекционная обработка на предприятии проводилась в августе 2025 года, – сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

Продукция в цехах не была промаркирована, что не позволяло установить ее срок годности, а из четырех сотрудников пекарни только у одного была медкнижка.

Суд назначил владельцу предприятия административное наказание и приостановил деятельность пекарни на 90 суток. После поступления исполнительного документа судебные приставы выехали по указанному адресу и опечатали цеха и склады.