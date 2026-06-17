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НовостиПроисшествия17 июня 2026 4:32

Екатеринбуржца оштрафовали на 350 тысяч рублей за оправдание терроризма

Екатеринбуржца осудили за публичное оправдание терроризма
Екатерина ГАПОН
Екатеринбуржца оштрафовали на 350 тысяч за комментарий, оправдывавший терроризм

Екатеринбуржца оштрафовали на 350 тысяч за комментарий, оправдывавший терроризм

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, публично оправдывавшему терроризм. По данным УФСБ России по Центральному военному округу, Валиуллин в январе 2024 года разместил в одной из групп во «ВКонтакте» пост. В нем он оправдывал теракт в Санкт-Петербурге, который совершили в отношении военного корреспондента Максима Фомина.

– Суд признал Валиуллина виновным в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием сети Интернет», – сообщили в Антитеррористической комиссии в Свердловской области.

Суд оштрафовал Валиуллина на 350 тысяч рублей, а также лишил его права заниматься администрированием Интернет-ресурсов на два года.

Напомним, что в Екатеринбурге будут судить еще одного мужчину, оправдывавшего терроризм. Дело 42-летнего екатеринбуржца передано в суд.