Екатеринбуржца оштрафовали на 350 тысяч рублей за оправдание терроризма

Екатеринбуржца оштрафовали на 350 тысяч за комментарий, оправдывавший терроризм Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, публично оправдывавшему терроризм. По данным УФСБ России по Центральному военному округу, Валиуллин в январе 2024 года разместил в одной из групп во «ВКонтакте» пост. В нем он оправдывал теракт в Санкт-Петербурге, который совершили в отношении военного корреспондента Максима Фомина.

– Суд признал Валиуллина виновным в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием сети Интернет», – сообщили в Антитеррористической комиссии в Свердловской области.

Суд оштрафовал Валиуллина на 350 тысяч рублей, а также лишил его права заниматься администрированием Интернет-ресурсов на два года.

Напомним, что в Екатеринбурге будут судить еще одного мужчину, оправдывавшего терроризм. Дело 42-летнего екатеринбуржца передано в суд.