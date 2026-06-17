В Свердловской области сборы налога на прибыль сократились на 20 миллиардов

Поступление налога на прибыль сократилось в половине регионов страны Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области упали сборы налога на прибыль. В 2025 году регион получил на 20 миллиардов рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общая сумма налога на прибыль составила 136,6 миллиарда рублей. Об этом в своем докладе об исполнении бюджета на 2025 год сообщил министр финансов Свердловской области Александр Старков.

– Утвержденный годовой прогноз исполнен на 96%. В целом по стране отрицательная динамика поступления налога на прибыль в 2025 году сложилась в более чем половине регионов страны, – отметил Александр Старков.

При этом налог на доходы физических лиц, наоборот, вырос на 23,8% с 151,1 миллиарда рублей до 174,9 миллиарда рублей.

В общей сумме налоговые и неналогове доходы в 2025 году выросли на 20,1%. Они составили более 90% от всего бюджета.