Свердловчанин задолжал более миллиона рублей алиментов и попал под суд

Свердловчанину, уклонявшемуся от алиментов, вынесли приговор Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Талице местный житель получил семь месяцев принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Виной всему стало то, что он с 2010 года не платил алименты. Об этом информирует свердловская прокуратура.

На уральца еще в 2010 году возложили обязанности по выплате алиментов на ребенка, родившегося в 2008 году.

- Однако мужчина не исполнял решение суда, официально не трудоустраивался и добровольной матпомощи ребенку не оказывал. Размер задолженности превысил один миллион рублей, - сказано в сообщении.

К слову, в январе 2025 года мужчину привлекли к административной ответственности за уклонение от алиментов. Тогда уралец получил 20 часов обязательных работ. Но и после этого мужчина не приступил к погашению задолженности.

По итогу Талицкий райсуд признал виновным его по части 1 статьи 157 УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка». Свою вину свердловчанин признал в ходе процесса.