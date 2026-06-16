На Среднем Урале отремонтировали 156 медучреждений

В регионе укрепляют первичное звено здравоохранения Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области провели капремонт 156 медучреждений, а также открыли семь новых больниц. Таким образом, в регионе укрепляют первичное звено здравоохранения, медцентры. К тому же, улучшают кадровую политику. Об этом в ходе отчета перед депутатами ЗакСо рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

- В 2025 году капитально отремонтировали 156 медучреждений, открыли семь новых поликлиник — это рекордные показатели за пять лет. Закупили почти 150 новых автомобилей и более 2 тысяч 800 единиц нового оборудования, - говорит Денис Паслер.

Также он добавил, что в регионе открыли за год пять новых женских консультаций. Это облегчило жизнь свердловчанкам, которые ездили на прием за десятки километров.

К тому же, были переоснащены два перинатальных центра. Теперь оборудование позволяет спасти малышей с экстремально низкой массой тела.