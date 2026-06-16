Почетным гражданином Нижнего Тагила станет глава УВЗ Александр Потапов

Власти Нижнего Тагила обсудили присвоение звания Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов станет обладателем звания «Почетный житель Нижнего Тагила». Оргкомитет поддержал его кандидатуру на заседании, посвященном подготовке ко дню города. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что поддержка стала признанием вклада Александра Потапова. Об этом сообщает мэрия города.

- Эта единогласная поддержка – безусловное признание того, что он очень много сил вложил в развитие города, - говорит Владислав Пинаев.

Было отмечено, что предприятие под руководством Александра Потапова развивается, совершает поставки для нужд военнослужащих, а также создает соцпроекты.

Окончательное решение о присвоении звания за депутатами. Нижнетагильской городской Думы. Почетное звание вручат в канун дня города.