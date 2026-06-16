На Кольцовском тракте в ДТП пострадала женщина – пассажир

В Екатеринбурге в аварии пострадала женщина-пассажир Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

16 июня на десятом километре Кольцовского тракта в Екатеринбурге произошла авария. На участке столкнулись автомобили Belgee и Kia, двигавшийся попутно. Водитель применил экстренное торможение, однако это не помогло. Об этом сообщает Госавтоинспекция Екатеринбурга.

- Пострадала пассажирка автомобиля Belgee. Женщина с травмами головы и ушибами была доставлена в горбольницу № 36 бригадой скорой помощи, - сказано в сообщении.

На месте проведены необходимые действия по оформлению аварии. По факту проводится проверка. Автоинспекторы призывают уральцев выбирать безопасную скорость и соблюдать дистанцию.