На Урале свыше 54 тысяч мам и малышей получили услуги по родовым сертификатам

Мамы и новорожденные в Свердловской области получили услуги по родовым сертификатам Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала года было направлено 169 миллионов рублей на оплату услуг медорганизаий по электронным родовым сертификатам. Такая мера поддержки позволила получить качественную помощь 54 тысячам мам и их малышам. Об этом сообщает свердловское отделение Социального Фонда России.

Сертификат оформляют при первом визите в женскую консультацию, роддом или детскую поликлинику, где планируются профилактические осмотры ребенка. Для этого нужно предоставить паспорт, полис обязательного медицинского страхования и страховой номер индивидуального лицевого счета. Документ создается в течение дня и доступен в дальнейшем на портале Госуслуг.

- Право на формирование сертификата имеют женщины, которые встают на учет по беременности и наблюдаются в рамках программы ОМС. При выборе платного наблюдения данный документ не создается, - говорит управляющий Отделением Социального фонда по Свердловской области Елена Альшиц.

Родовой сертификат – электронный. Приносить в медучреждение бумажный бланк не требуются. Все сведения организации получают через цифровые каналы.

Родовой сертификат включает в себя четыре талона. Каждый из них заполняется при обращении в медучреждение. Сведения из талонов отправляют автоматически в Отделение Соцфонда региона. Стоимость родового сертификата в этом году 12 тысяч рублей.