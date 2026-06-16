Свердловским врачам показали, как применить искусственный интеллект в работе

Уральские специалисты обсудили, как внедрять технологии. Фото: Минздрав Свердловской области

В Красноуфимске провели стратегическую сессию для руководителей больниц. Им рассказали, как можно применить искусственный интеллект в работе. Об этом сообщает Минздрав Свердловской области.

Замгубернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова подчеркнула важность применения технологий.

- Наша задача — не догнать тренд, а войти в число регионов-лидеров цифровой медицины в России. Именно поэтому мы инвестируем не только в инфраструктуру, но и в знания наших руководителей, - говорит Татьяна Савинова.

Технология позволяет расшифровывать совещания. Кроме того, нейросети могут скомпоновать знания специалиста и данные медицинской информационной системы.

- Мы пробуем использовать ряд ИИ-решений в лучевой диагностике и при работе с медкартой пациента. Это позволяет сделать процессы в нашей больнице современными, а работу врачей — эффективнее, - говорит главврач Качканарской центральной районной больницы Валерия Мартемьянова.

По итогам мероприятия была сформирована рабочая группа. Специалистам предстоит разработать дорожную карту внедрения технологии в медорганизации региона.