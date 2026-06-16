На Урале пройдет масштабный сап-заплыв с собаками до секретного пляжа

Фото: Егор Шалыгин

В Сысерти 20 и 21 июня пройдет масштабный фестиваль для домашних питомцев и их хозяев от создателей проекта «Лето на Заводе». Главным событием выходных станет сап-заплыв с союаками. Он пройдет состоится 21 июня в 15:00.

- Десятки гостей Завода с собаками и другими домашними питомцами поплывут от пирса к секретному пляжу Сысерти под звуки живого саксофона. На берегу их будет ждать джазовый концерт, свежая окрошка и пироги, а для их четвероногих друзей будет специальная зона с охлаждающими ковриками. После концерта участники поплывут обратно к точке старта, где среди них разыграют призы от Завода и его партнеров, - рассказали «КП-Екатеринбург» организаторы.

Также 20 и 21 июня на территории Завода будет открыта ювелирная мастерская, где вы сможете сделать именной адресник или уникальный слепок носика питомца на память. На станции заботы ветеринары бесплатно осмотрят животных и дадут полезные советы хозяевам по их уходу.

А на площадке от приюта для собак «Сириус» можно будет погулять и поиграть с псами, обучить их командам и, возможно, встретить верного друга.

Подробнее об условиях участия в заплыве можно узнать здесь.

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