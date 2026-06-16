Уральская промышленность сохраняет устойчивость, не смотря на жесткие условия

Свердловская промышленность демонстрирует рост Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Среднем Урале проводится глубокая модернизация предприятий. Работа сектора проводится в жестких условиях. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер во время ежегодного отчета в ЗакСо региона.

Он подчеркнул, что свердловские предприятия качественно и бесперебойно выполняют гособоронзаказ.

- За пять лет по объему отгруженной промышленной продукции мы вошли в пятерку лидеров с показателем больше четырех триллионов рублей в год. Наша базовая отрасль – машиностроение демонстрирует рост в два раза, - говорит Денис Паслер.

В регионе на 35% выросла электронная промышленность. На 10,4% увеличилось производство лекарств и медицинских материалов. Химический комплекс показал рост на 7,6%.

В 2025 году на Среднем Урале запустили свыше двадцати новых или модернизированных предприятий. В регионе создали почти две тысячи рабочих мест. Это в шесть раз больше, чем в 2024 году.