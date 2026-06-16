Врач предупредил об опасности поцелуев – последствия могут привести к раку

Главные пути заражения — поцелуи и тесный бытовой контакт Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Бактерия хеликобактер пилори, которая живет в желудке у миллионов людей, годами может никак не выдавать себя, но постепенно разрушать орган. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказал врач-терапевт Виктор Лишин. Главные пути заражения — поцелуи и тесный бытовой контакт, отметил он.

Микроб способен вызвать гастрит, язву и даже рак, если у человека есть генетическая предрасположенность. При этом симптомов может не быть вовсе, и некоторые врачи считают, что в таком случае лечить бактерию не нужно. Лишин с ними не согласен.

Вот как доктор объяснил свою позицию:

- Я к таким специалистам не отношусь и считаю, что лечить ее необходимо в любом случае при диагностировании уреазным дыхательным тестом или при гастроскопии.

Терапевт подчеркнул, что хеликобактер легко переносится от человека к человеку через слюну, грязные руки, общую посуду или зараженную воду. Поэтому если инфекцию нашли у одного члена семьи, обследоваться и лечиться нужно всем, кто с ним живет. По словам врача, бактерия погибает в посудомоечной машине, но не вся посуда там моется. Подхватить микроб можно даже в кафе, если вилка или ложка плохо вымыты.