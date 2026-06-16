На юго-западе Екатеринбурга на две недели отключат горячую воду

После опрессовок жителям юго-запада не придется пропускать воду - она сразу побежит горячей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге в Юго-Западном районе и на Широкой Речке с 16 по 29 июня пройдут опрессовки – на это время здесь отключат горячую воду.

– Для повышения качества услуги горячего водоснабжения в летний период ЕТК обеспечила круглогодичную циркуляцию горячей воды в данных микрорайонах. Жителям больше не надо пропускать воду из-под крана до нужной температуры – она сразу идёт горячей, – сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

Проверка трубопровода проводится под повышенным давлением при температуре воды не выше 40 градусов. Для оперативного устранения дефектов в ЕТК сформировано восемь бригад.

Если повреждений не обнаружат, или дефектов будет немного и их быстро устранят, то горячую воду дадут раньше срока.