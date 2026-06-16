Средний Урал вошел в ТОП-8 рейтинга научно-технологического развития

Денис Паслер подчеркнул, что на Среднем Урале развивают фундаментальную и отраслевую науку Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свердловская область вошла в список восьми лучших регионов России в Национальном рейтинге научно-технологического развития. Об этом сообщает губернатор региона Денис Паслер по итогам отчета о работе правительства в 2025 году.

Отмечается, что Средний Урал в числе лидеров по количеству выданных патентов, разработок и внедренных технологий. Глава региона Денис Паслер также подчеркнул, что свердловские специалисты совместно с федеральным центром развивают фундаментальную, а также отраслевую науку.

- Фундаментальная наука всегда была в основе промышленного развития нашего региона. Исследования помогают достигать технологического суверенитета страны и подготовить кадры. Совместно с Российским научным фондом регион поддерживает не только фундаментальные, но и поисковые научные исследования, - рассказал Денис Паслер.

В Свердловской области в 2025 году на поддержку науки направили 409,8 миллионов рублей. Это позволило провести 39 проектов фундаментальных научных исследований.

Власти региона добавили, что в этом году докапитализация фонда технологического развития промышленной сферы 350 миллионов рублей. Однако такой суммы недостаточно. Сказано, что объем поддержки через этот механизм намерены увеличить вдвое – до 1,5 миллиардов рублей.