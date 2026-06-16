В Свердловской области стали реже вызывать скорую помощь

Теперь на вызовы в рабочие часы поликлиник приезжает неотложная помощь Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области стали реже вызывать скорую медицинскую помощь. В 2025 году было совершено 931 тысяч вызовов, в то время как в 2024 году – 975 тысяч вызовов. Об этом в отчете об исполнении объемов медицинской помощи в рамках территориальной программы госгарантий рассказала заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

– В первую очередь это произошло за счет того, что мы нарастили объемы неотложных посещений в поликлиниках. Раньше эта технология, в основном, использовалась в Екатеринбурге, а с 2025 года мы начали ее внедрять в другие субъекты, – рассказала Татьяна Савинова.

Если пациент звонит в скорую, и его запрос относится к категории неотложных, нет угрозы жизни, и это в рабочие часы поликлиники – то вызов передается для обслуживания поликлиникой. Если в течение двух часов неотложка от поликлиники не выехала, то этот вызов обслужит скорая помощь.