В Кузбассе 17-летний парень зарезал бабушку

Ударил женщину один раз в корпус Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кемеровском районном суде вынесли приговор 17-летнему подростку. Он признан виновным в убийстве собственной бабушки, сообщили в пресс-службе суда.

Трагедия случилась в ноябре 2025 года. Парень находился в состоянии алкогольного опьянения и поругался с пожилой родственницей. В ходе ссоры он схватил нож и ударил женщину один раз в корпус. От полученного ранения она скончалась на месте.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся, пишет Vse42.ru. Суд приговорил его к 5 годам и шести месяцам лишения свободы.

- Суд учёл в качестве смягчающих обстоятельств явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, несовершеннолетний возраст, состояние здоровья, а также аморальное поведение потерпевшей, явившееся поводом для конфликта, - отметили в пресс-службе суда.

Отбывать срок парень будет в воспитательной колонии.

В 2024 году в Екатеринбурге сын убил отца из-за просьбы сходить в магазин.