В Свердловской области расселили полмиллиона «квадратов» аварийного жилья

В Свердловской области из аварийного жилья переселили 32 тысячи человек Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области расселили полмиллиона квадратных метров аварийного жилья. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер во время выступления с ежегодным отчетом о работе правительства Свердловской области в Заксобрании.

На данный момент расселены все дома, признанные аварийными до 1 января 2027 года. Всего за шесть лет в новые квартиры переехали 32 тысячи свердловчан.

– Сейчас мы перешли к реализации следующего этапа и планируем переселить порядка пяти тысяч уральцев. По возможности, будем наращивать темп. В том числе, за счет механизма КРТ. В прошлом году он позволил улучшить жилищные условия для 1500 человек, – сообщил Денис Паслер.

Чтобы сдержать рост аварийного жилья, в Свердловской области за 2025 год капитально отремонтировали более 1300 многоквартирных домов. Напомним, что в этом году в регионе пройдут массовые проверки технического состояния домов. Состояние оценят у 544 домов в 44 муниципалитетах. Проверки необходимы, чтобы выявить дома, нуждающиеся в капремонте.