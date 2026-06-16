Экс-руководителю «ЭЗОИС-Урал» назначили штраф 3 миллиона за подкуп

Экс-руководителя екатеринбургской компании оштрафовали за коммерческий подкуп Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Бывшего руководителя екатеринбургской компании «ЭЗОИС-Урал» назначили штраф за коммерческий подкуп. Дело рассматривал Интинский городской суд.

Организация по договору с заказчиком отвечала за строительство котельной в городе Инта. Руководитель компании получил 118 тысяч рублей от одного из предпринимателей, являвшегося субподрядчиком. За полученные деньги он не должен был выдвигать претензии к качеству работы, а также не привлекать других субподрядчиков.

– В дальнейшем руководитель увеличил размер своих незаконных требований, сообщив, что желает получать сумму подкупа в размере 3 014 800 рублей, исходя из расчета выполняемых работ в июле-августе 2024 года, – сообщили в пресс-службе Интинского городского суда Республики Коми.

Однако, когда предприниматель узнал, что руководителя уволили, он отказался выполнять эти требования. Свою вину он не признал.

Экс-рукводителя признали виновным в совершении преступления по части 8 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп». Ему назначили штраф 3 миллиона рублей и лишили права заниматься деятельностью, связанной с организацией строительно-монтажных работ на три года и взыскали сумму коммерческого подкупа.