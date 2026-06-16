Людмила Бабушкина: несмотря на внешнее давление, Свердловская область сохранила устойчивый вектор развития

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Во вторник, 16 июня, в Законодательном Собрании Свердловской области депутаты заслушали ежегодный отчет губернатора Дениса Паслера. Глава региона рассказал о результатах деятельности правительства Свердловской области за 2025 год. Среди тем, которые были затронуты, – поддержка участников СВО, обеспечение безопасности в регионе, газификация, расселения аварийного жилья, обновление общественного транспорта.

- Сегодня был очень содержательный и объемный доклад, позволяющий посмотреть на все сферы деятельности в регионе – и на работу промышленных предприятий, и на развитие малого предпринимательства и на решение социальных вопросов, - сказала председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. - Я хотела бы от имени депутатов поблагодарить Дениса Владимировича Паслера за работу. Несмотря на внешнеэкономическое и внешнеполитическое давление региону удалось справиться со всеми задачами, которые стояли перед органами исполнительной власти, перед бизнесом, перед депутатским корпусом.

Отметим, что во время выступления губернатор Денис Паслер рассказал о том, что доходы областного бюджета в 2025 году достигли исторического максимума и составили 491,1 миллиард рублей.

- Я уверена, что при эффективной совместной работе 2026 год будет не хуже 2025-го. Надеемся, что по показателям он будет даже лучше, и мы сможем решить все те задачи, которые ставит перед нами президент, - добавила Людмила Бабушкина.