В Октябрьском районе Екатеринбурга дали название улице Локомобильной

В Екатеринбурге дали название еще одной улице Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Октябрьском районе Екатеринбурга появилась улица Локомобильная. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. Название дали участку от улицы Эстонской до улицы Хвойной. Локомобильная проходит вдоль компрессорного завода.

Расположение улицы Локомобильной. Фото: Администрация Екатеринбурга

Напомним, что власти Екатеринбурга дали официальное название парку «Семь ключей». Оно сложилось благодаря району, в котором он располагается. Также официальные названия дали Аллее журналистов у здания Драмтеатра и «Аллее трех вузов» на улице Народной воли.