В Югре действуют восемь лесных пожаров

В Югре идет борьба с лесными пожарами Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным на 16 июня в Ханты-Мансийском автономном округе зафиксировано восемь лесных пожаров на общей площади в 1200 гектаров. Леса горят в Сургутском, Нижневартовском, Нефтеюганском и Ханты-Мансийском районах. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

Тушением природных пожаров в регионе заняты 157 человек. Огонь тушат при помощи вертолетов и самолетов региональной Авиалесохраны.

Жителей Югры при обнаружении лесного пожара просят оперативно передавать информацию по телефонам 8 3467 33 15 46 (Авиалесохрана), 8 800 100 94 00 (диспетчер лесной охраны) и 112 (единый телефон экстренных служб).