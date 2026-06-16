Свердловское УФАС оштрафовало «Газэкс» на 562 тысяч рублей

«Газэкс» завышал цены на техобслуживание два года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Свердловское Управление Федеральной антимонопольной службы оштрафовало «Газэкс» за завышение цен на техобслуживание и ремонт газового оборудования в многоквартирных домах. Напомним, что компания завышала цены два года – с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025 года.

– Свердловское УФАС привлекло АО «ГАЗЭКС» к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 14.31 КоАП РФ «Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке», – сообщили в пресс-службе УФАС по Свердловской области.

«Газэкс» оштрафовали на 562,5 тысячи рублей. Кроме того, компании выдали предписание о необходимости привести прейскуранты в соответствие с методическими рекомендациями.

Напомним, что «Екатеринбурггаз» также оштрафовали на 562 тысяч рублей за завышение цен на техобслуживание газового оборудования в домах. Компания завышала цены на обслуживание и ремонт больше года.