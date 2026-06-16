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НовостиПроисшествия16 июня 2026 8:44

Свердловское УФАС оштрафовало «Газэкс» на 562 тысяч рублей

«Газэкс» получил штраф полмиллиона за завышение цен на обслуживание
Екатерина ГАПОН
«Газэкс» завышал цены на техобслуживание два года

«Газэкс» завышал цены на техобслуживание два года

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Свердловское Управление Федеральной антимонопольной службы оштрафовало «Газэкс» за завышение цен на техобслуживание и ремонт газового оборудования в многоквартирных домах. Напомним, что компания завышала цены два года – с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025 года.

– Свердловское УФАС привлекло АО «ГАЗЭКС» к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 14.31 КоАП РФ «Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке», – сообщили в пресс-службе УФАС по Свердловской области.

«Газэкс» оштрафовали на 562,5 тысячи рублей. Кроме того, компании выдали предписание о необходимости привести прейскуранты в соответствие с методическими рекомендациями.

Напомним, что «Екатеринбурггаз» также оштрафовали на 562 тысяч рублей за завышение цен на техобслуживание газового оборудования в домах. Компания завышала цены на обслуживание и ремонт больше года.