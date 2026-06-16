Из ветхого жилья переселят почти две тысячи жителей Ямала

На Ямале активно расселяют аварийное жилье Фото: Анастасия АЛЯМКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В населенных пунктах Ямало-Ненецкого автономного округа расселят 650 квартир в ветхих и аварийных домах общей площадью больше 32 тысяч квадратных метров. В другое жилье переедут за два года переберутся почти две тысячи жителей округа. Об этом сообщает «Ямал 1».

Фонд развития территорий выделил на переселение граждан 775,4 миллиона рублей. Общая сумма - больше семи миллиардов рублей. Расселять будут дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года.

ЯНАО входит в число регионов - лидеров по темпам расселения аварийного жилья. За несколько последних лет жилищные условия значительно улучшили больше 62 тысяч жителей округа.