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НовостиНедвижимость16 июня 2026 8:32

Из ветхого жилья переселят почти две тысячи жителей Ямала

На эти цели направят больше семи миллиардов рублей
Лев ИСТОМИН
На Ямале активно расселяют аварийное жилье

На Ямале активно расселяют аварийное жилье

Фото: Анастасия АЛЯМКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В населенных пунктах Ямало-Ненецкого автономного округа расселят 650 квартир в ветхих и аварийных домах общей площадью больше 32 тысяч квадратных метров. В другое жилье переедут за два года переберутся почти две тысячи жителей округа. Об этом сообщает «Ямал 1».

Фонд развития территорий выделил на переселение граждан 775,4 миллиона рублей. Общая сумма - больше семи миллиардов рублей. Расселять будут дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года.

ЯНАО входит в число регионов - лидеров по темпам расселения аварийного жилья. За несколько последних лет жилищные условия значительно улучшили больше 62 тысяч жителей округа.