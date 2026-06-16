Выборы в свердловское Заксобрание пройдут 20 сентября

Выборы в Заксобрание пройдут 20 сентября Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области назначена дата выборов в Законодательное собрание региона. Дату утвердили 16 июня на 56-м заседании Заксобрания региона. Выборы депутатов пройдут 20 сентября. Отмечается, что срок полномочий народных избранников истекает в сентябре этого года.

Кроме того в закон « О референдуме Свердловской области» внесли ряд поправок. Законопроект был направлен на приведение закона в соответствие с ФЗ.

В первом пункте внесли корректировки о расходовании средств фонда, во втором – возможность открытия специальных счетов фондов референдумов без личного присутствия применятся к референдумам, запланированным после 1 января 2028 года.

На заседании Заксобрания также выступил губернатор Свердловской области Денис Паслер с ежегодным отчетом о деятельности правительства региона.