Безработица в Нижнем Тагиле снизилась до рекордных значений

В Нижнем Тагиле почти нет безработных Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным на 1 июня 2026 года уровень безработицы в Нижнем Тагиле составляет всего -0,17%, что является самым низким в истории показателем. Об этом сообщает издание Тагил.Лайф.

Сейчас в Нижнем Тагиле проживает 168 400 экономически активных граждан, из которых всего 293 безработных.

С января по май включительно работу нашли 310 человек. То есть, те, кто искал работу с прошлого года - все ее нашли.

В городе открыты 3 504 вакансии, по 3 501 из них уровень оплаты труда - выше прожиточного минимума. Высокий спрос на рабочую силу сохраняется.