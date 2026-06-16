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НовостиЭкономика16 июня 2026 7:50

Безработица в Нижнем Тагиле снизилась до рекордных значений

Уровень безработицы в Нижнем Тагиле составил 0,17%
Лев ИСТОМИН
В Нижнем Тагиле почти нет безработных

В Нижнем Тагиле почти нет безработных

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным на 1 июня 2026 года уровень безработицы в Нижнем Тагиле составляет всего -0,17%, что является самым низким в истории показателем. Об этом сообщает издание Тагил.Лайф.

Сейчас в Нижнем Тагиле проживает 168 400 экономически активных граждан, из которых всего 293 безработных.

С января по май включительно работу нашли 310 человек. То есть, те, кто искал работу с прошлого года - все ее нашли.

В городе открыты 3 504 вакансии, по 3 501 из них уровень оплаты труда - выше прожиточного минимума. Высокий спрос на рабочую силу сохраняется.