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НовостиОбщество16 июня 2026 7:41

Паслер рассказал о повышении защищенности от атак ракет и беспилотников

В Свердловской области защитят промышленность от атак бесиплотников
Екатерина ГАПОН
Денис Паслер рассказал, как защищают объекты Свердловской области от атак дронов

Денис Паслер рассказал, как защищают объекты Свердловской области от атак дронов

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области повышают защищенность промышленности и критически важной социальной инфраструктуры от атак ракет и беспилотников. О предпринимаемых мерах в ежегодном отчете о работе правительства Свердловской области рассказал губернатор региона Денис Паслер.

– Новый вызов для региона – атаки ракет и беспилотников. В 2025 году этой темы в нашем регионе не было, но сейчас считаю важным обозначить ее. Во взаимодействии со всеми службами мы решаем задачи по противодействию атакам, настраиваем эффективную систему оповещения не на бумаге и не на тренировочных мероприятиях, а в реальной жизни, – доложил Денис Паслер.

Также в части обеспечения безопасности Свердловской области пересмотрели систему подготовки к паводкам. В 2025 году капитально отремонтировали семь плотин, в этом году работы продолжаются на пяти гидротехнических сооружениях.

Пожарную безопасность также не оставили без внимания. Лесопожарные формирования усилены на 11%, техническая оснащенность – на 7%, оборудование увеличено на 20%. Кроме того, в прошлом году открыли пожарное депо в Шабаровском.