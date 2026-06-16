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НовостиОбщество16 июня 2026 7:11

В Екатеринбурге обновят список ограничений для самокатчиков

Мэрия Екатеринбурга отменяет соглашение с кикшерингами
Лев ИСТОМИН
В Екатеринбурге обновят правила для пользователей электросамокатов

В Екатеринбурге обновят правила для пользователей электросамокатов

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мэрия Екатеринбурга разрывает соглашение с компаниями по аренде электросамокатов, так как документ за несколько лет устарел. Вместо него будет принято новое соглашение. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

В новой версии будут отражены все новые требования к работе сервисов проката электросамокатов. Также в списке могут появиться послабления. В администрации считают, что новое соглашение будет учитывать интересы и бизнеса, и горожан.

Пользователи электросамокатов часто нарушают правила дорожного движения - сбивают пешеходов, пересекают перекрестки, не спешиваясь, передвигаются по 2-3 человека на одном самокате, а также превышают скорость.