В Екатеринбурге обновят список ограничений для самокатчиков

В Екатеринбурге обновят правила для пользователей электросамокатов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мэрия Екатеринбурга разрывает соглашение с компаниями по аренде электросамокатов, так как документ за несколько лет устарел. Вместо него будет принято новое соглашение. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

В новой версии будут отражены все новые требования к работе сервисов проката электросамокатов. Также в списке могут появиться послабления. В администрации считают, что новое соглашение будет учитывать интересы и бизнеса, и горожан.

Пользователи электросамокатов часто нарушают правила дорожного движения - сбивают пешеходов, пересекают перекрестки, не спешиваясь, передвигаются по 2-3 человека на одном самокате, а также превышают скорость.