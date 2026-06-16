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НовостиНа здоровье16 июня 2026 6:49

Свердловские больницы проверили эксперты из Москвы

Специалисты из Москвы проверили уральские родильные дома
Лев ИСТОМИН
Для перинатальных центров закупили технику на 500 миллионов рублей

Для перинатальных центров закупили технику на 500 миллионов рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра акушерства и гинекологии имени Кулакова из Москвы прибыли в Свердловскую область и проинспектировали несколько региональных учреждений системы здравоохранения. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Эксперты посетили Екатеринбургский клинический перинатальный центр, Областной перинатальный центр, а также Больницу имени Бородина в Верхней Пышме. Медики оценили работу анестезиологов в родильных домах, после чего поделились выводами с вице-губернатором Свердловской области Татьяной Савиновой, которая заведует региональным здравоохранением.

Согласно отчетам, в прошлом году для двух крупных уральских перинатальных центров по национальному проекту «Семья» приобретено 210 единиц медицинской техники на почти 500 миллионов рублей.