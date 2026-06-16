Свердловские больницы проверили эксперты из Москвы

Для перинатальных центров закупили технику на 500 миллионов рублей Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра акушерства и гинекологии имени Кулакова из Москвы прибыли в Свердловскую область и проинспектировали несколько региональных учреждений системы здравоохранения. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Эксперты посетили Екатеринбургский клинический перинатальный центр, Областной перинатальный центр, а также Больницу имени Бородина в Верхней Пышме. Медики оценили работу анестезиологов в родильных домах, после чего поделились выводами с вице-губернатором Свердловской области Татьяной Савиновой, которая заведует региональным здравоохранением.

Согласно отчетам, в прошлом году для двух крупных уральских перинатальных центров по национальному проекту «Семья» приобретено 210 единиц медицинской техники на почти 500 миллионов рублей.