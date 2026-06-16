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НовостиОбщество16 июня 2026 6:29

Власти Екатеринбурга разрывают соглашение с кикшерингами

Власти Екатеринбурга пересмотрят соглашение с кикшерингами
Екатерина ГАПОН
В новом соглашении с кикшерингами пропишут новые требования

В новом соглашении с кикшерингами пропишут новые требования

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Екатеринбурга разрывают соглашение с кикшеринговыми компаниями. Как сообщил telegram-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии, документ был подписан пару лет назад и положения в нем устарели.

– Сейчас будет готовиться новый, в нем будут прописаны все требования к бизнесу по прокату СИМ, которые накопились уже изрядно. А там, глядишь, и ограничения по скорости введут, и, следовательно, запреты на движение самокатов либерализуют, – сообщает telegram-канал.

Напомним, что в центре Екатеринбурга установили 82 знака «Движение СИМ запрещено». Введение ограничений связано с большим количеством жалоб от местных жителей на водителей электросамокатов. Только за прошлый год зарегистрировано 127 ДТП с участием СИМ, а за две недели работы «умных» камер на перекрестках выявили более 13 тысяч нарушителей.