Доходы Свердловской области достигли исторического максимума

Бюджет области в прошлом году достиг исторического максимума - почти пол триллиона рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Доходы бюджета Свердловской области достигли исторического максимума. Об этом во время выступления с ежегодным отчётом о работе Правительства Свердловской области за 2025 год в Законодательном собрании региона сообщил губернатор Денис Паслер

– В 2025 году доходы областного бюджета достигли исторического максимума и приблизились почти к половине триллиона рублей. А также мы начали системную работу с долговыми обязательствами Свердловской области, – отметил глава Свердловской области.

Госдолг региона в 2025 году сократился на 15,7 миллиарда рублей. Денис Паслер подчеркнул, что к концу 2024 года сложилась высокая зависимость регионального бюджета от заемных средств. Сейчас существующая задолженность, а именно 76,9 миллиарда рублей, является оптимальной для бюджета, Порядка 85% задолженности – бюджетные кредиты, что позволяет экономить на расходы на думу.

Всего доходы Свердловской области в 2025 году составили 491,1 миллиарда рублей, а расходы – 525,4 миллиарда рублей.