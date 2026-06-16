В Дегтярске начали строительство ФОКа за 500 миллионов рублей

Подрядчик уже приступил к строительству ФОКа. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Дегтярске начали строительство физкультурно-оздоровительного центра стоимостью 484,3 миллиона рублей, из них 280 миллионов рублей выделено из федерального бюджета. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

– Объект находится под особым контролем губернатора Дениса Паслера. Именно поэтому мы приезжаем на площадку, смотрим, как работает подрядчик, оцениваем соблюдение графика и все контрольные точки, – рассказал министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов.

Возле будущего двухэтажного ФОКа площадью более 2 тысяч квадратных метров разместят футбольное поле размером 105 на 68 метров, четыре беговые дорожки длиной 400 метров, баскетбольную и волейбольную площадки, а также зону воркаута с тренажерами. Строительство планируют завершить в конце 2027 года.

Напомним, что в сентябре 2025 года в Екатеринбурге открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Легенда» на улице Кировградской. Строительство спорткоплекса площадью более 4 тысяч квадратных метров заняло меньше года.