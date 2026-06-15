Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июня 2026 18:28

В загородных лагерях Екатеринбурга отдохнули более четырех тысяч детей

В загородных лагерях уральской столицы завершилась первая смена
Маргарита РАЗУМОВА
Юные екатеринбуржцы отдыхают в 24 загородных лагерях

Юные екатеринбуржцы отдыхают в 24 загородных лагерях

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 24 загородных лагерях Екатеринбурга завершилась первая смена. В общей сложности ее участниками стали 4 276 детей. Об этом сообщает мэрия Екатеринбурга.

- Планируется, что в 17 муниципальных загородных лагерях оздоровятся 23 тысячи детей. Более семи тысяч мест будут дополнительно открыты в загородных лагерях, которые определены по итогам конкурсных процедур, - сказано в сообщении.

К тому же, этим летом откроют 170 лагерей дневного пребывания. В большинстве из них первая смена еще продолжается. В санаториях будут укреплять здоровье пять тысяч школьников.

Отдых на Черном море организуют для 601 ребенка. Путевки получат дети участников спецоперации, победители и призеры конкурсов, фестивалей. Также оздоровительный лагерь посетят дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию.