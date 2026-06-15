На Урале осудили руководителя компании за подкуп на 1, 2 миллиона рублей

Осужден руководитель коммерческой организации, который заплатил сотруднику предприятия 360 тысяч рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга вынес приговор 37-летнему Александру Ермолину. Уральца признали виновным в коммерческом подкупе в особо крупном размере (часть 4 статьи 204 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Как полагает следствие, в октябре – ноябре 2023 года Ермолин заплатил сотруднику одного из местных предприятий. Работник мог влиять на выбор поставщика при закупках. Так он планировал содействовать в заключении договора с конкретной организацией.

- Осужденный перевел 360 тысяч рублей из согласованной ими суммы коммерческого подкупа в 1,2 миллиона рублей, - рассказали в надзорном ведомстве. - С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному четыре года лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.

Также Ермолину назначили штраф в размере четырехкратной суммы коммерческого подкупа – 4, 8 миллиона рублей.

Уточняется, что в январе 2026 года суд вынес приговор сотруднику предприятия. Его признали виновным в том, что он получил коммерческий подкуп.