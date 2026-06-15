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НовостиПроисшествия15 июня 2026 18:02

На Урале осудили руководителя компании за подкуп на 1, 2 миллиона рублей

Свердловчанин отделался условным сроком за подкуп
Маргарита РАЗУМОВА
Осужден руководитель коммерческой организации, который заплатил сотруднику предприятия 360 тысяч рублей

Осужден руководитель коммерческой организации, который заплатил сотруднику предприятия 360 тысяч рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга вынес приговор 37-летнему Александру Ермолину. Уральца признали виновным в коммерческом подкупе в особо крупном размере (часть 4 статьи 204 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Как полагает следствие, в октябре – ноябре 2023 года Ермолин заплатил сотруднику одного из местных предприятий. Работник мог влиять на выбор поставщика при закупках. Так он планировал содействовать в заключении договора с конкретной организацией.

- Осужденный перевел 360 тысяч рублей из согласованной ими суммы коммерческого подкупа в 1,2 миллиона рублей, - рассказали в надзорном ведомстве. - С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному четыре года лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.

Также Ермолину назначили штраф в размере четырехкратной суммы коммерческого подкупа – 4, 8 миллиона рублей.

Уточняется, что в январе 2026 года суд вынес приговор сотруднику предприятия. Его признали виновным в том, что он получил коммерческий подкуп.