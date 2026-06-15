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НовостиПроисшествия15 июня 2026 17:11

Главе СКР доложат о квартире на Урале, в которой прописались 50 человек

Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с нарушением прав свердловчанки
Маргарита РАЗУМОВА
Заведено уголовное дело о халатности

Заведено уголовное дело о халатности

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Председателю Следкома России Александру Бастрыкину доложат о ситуации свердловчанки. По данным СМИ, неизвестные в ее квартире незаконно зарегистрировали свыше 50 человек. Свердловчанка узнала об этом лишь тогда, когда получила счет за коммунальные услуги на 50 тысяч рублей. Об этом сообщает центральный аппарат ведомства.

- Сообщается также, что часть из прописанных обратилась в Пенсионный фонд для получения пособий на детей. Выселить незнакомых людей не удается до сих пор. Женщина обратилась в полицию, однако надлежащей реакции не последовало, - сказано в сообщении.

Следователи уже завели уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность».

Главе СКР Александру Бастрыкину доложит о расследовании дела руководитель свердловского ведомства Богдан Францишко. В том числе о доводах, которые приводятся в публикации.