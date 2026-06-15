На Урале женщина получила почти 900 тысяч рублей на несуществующего ребенка

Суд рассмотрит дело челябинки, получившей выплаты на вымышленного ребенка Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинском суде Екатеринбурга будут рассматривать уголовное дело 39-летней жительницы Челябинска. Женщине вменяют часть 3 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат, в крупном размере». Об этом сообщает Свердловский облсуд.

Как полагает следствие, в 2021 году фигурантка предоставила в ЗАГС подложные документы. По ним оформили свидетельство о рождении мальчика, которого на самом деле не было.

- На основании этого документа она неоднократно обращалась за назначением пособий и соцвыплат. С 2021 года по 2025 год женщина путем предоставления заведомо ложных сведений получила пособия и иные соцвыплаты, - сказано в сообщении.

Таким образом, челябинка получила единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячную выплату по уходу за ребенком. Выплачивали ей ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. В том числе единовременное пособие женщине, родившей третьего или последующих детей, а также прочие выплаты. Их сумма превышала 874 тысяч рублей.

За подобные махинации предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.