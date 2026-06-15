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НовостиОбщество15 июня 2026 16:06

На Среднем Урале взяли под охрану три объекта культурного наследия

Свердловские власти утвердили охрану зданий в Камышлове и Екатеринбурге
Маргарита РАЗУМОВА
Приказ опубликован 15 июня

Приказ опубликован 15 июня

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области утверждена охрана для трех зданий – памятников. Управление государственной охраны объектов культурного наследия региона подписало соответствующий документ. Приказ опубликован на портале правовой информации Свердловской области.

В документе числится «Здание начального городского училища» в Камышлове на улице Маяковского,1. В Екатеринбурге таковыми стали «Дом А.Д. Усаниной» на улице Красноармейской, 28 и «Здание штаба железнодорожных войск» на Братьев Быковых, 34а.

Под охрану взяли комплекс сооружений, их фасад и внешний облик. Также аттики и проемы, прочие элементы объектов.

Приказ был опубликован 15 июня. Он вступит в силу уже 16 июня.