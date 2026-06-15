Жена бывшего свердловского вице-губернатора выступила в суде с последним словом

Ирина Чемезова говорила о семье, патриотизме и государстве Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кировском райсуде Екатеринбурга с последним словом 15 июня выступала свердловская общественница Ирина Чемезова. Об этом сообщает канал «Аппаратная».

Бывшая жена экс-губернатора Свердловской области Олега Чемезова Ирина Чемезова говорила о патриотизме, государстве. К тому же, просила суд не лишать ее детей матери. Ее голос в этот момент сильно дрожал.

- Дети находятся в сильнейшем стрессе от ситуации. Они верят в счастливое будущее, справедливое решение. Безопасность внутри нашего государства, - передает слова Ирины Чемезовой канал. - Эту безопасность может обеспечить только суд. Я очень прошу суд меня оправдать. Если суд вынесет другое решение, то хочется чтобы оно не помешало расти детям вместе с мамой.

Прокурор запросил для Ирины Чемезовой 8 лет условно.

Напомним, что глава регионального отделения «Союза женщин России» Ирина Чемезова стала обвиняемой по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о 15 миллионах рублей. Это связано с грантом от Дептуризма области. Однако свою вину Ирина Чемезова не признает. Ее экс-супруг Олег Чемезов проходит по ее делу в качестве свидетеля.