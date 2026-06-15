Анастасия (слева) скончалась мгновенно, Екатерина в тяжелом состоянии в реанимации. Фото: читатель «КП»/Госавтоинспекция Свердловской области

Полиция Невьянска возбудила уголовное дело после смертельной аварии с Kia, в которой погибла 19-летняя Анастасия Хасанова. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Однако результаты экспертизы на наличие в крови водителя иномарки Екатерины Пономаревой еще не готовы. Если выяснится, что девушка села за руль пьяной, квалификация уголовного дела может быть ужесточена. Авария произошла вечером 7 мая вблизи станции Аять.

Анастасия и ее 20-летний пассажир Данил получили тяжелые травмы, Анастасия скончалась на месте.

– По факту данной аварии со смертельным исходом следственным подразделением ОВД Невьянска возбуждено уголовного дела по признакам части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Полицейские следователи со дня на день ждут заключения исследования крови взятой у водителя, – отметил полковник Горелых.

Напомним, что в Екатеринбурге 10 июня пассажирский автобус въехал в толпу пешеходов у храма «Большой Златоуст». В результате трагедии погибли четыре человека, в том числе мать и 9-летний ребенок.

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