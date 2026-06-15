Свердловчанка отсудила у бизнесмена 1,5 миллиона рублей за недостроенную баню

Екатеринбурженка отсудила у предпринимателя 1,5 миллиона рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница уральской столицы отсудила у индивидуального предпринимателя Е.В. Кулакова деньги за недостроенную баню. Бизнесмен не сдал объект, а также игнорировал заказчика и претензии. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Возведение бани из бруса стоило 693 тысячи рублей. Екатеринбурженка отдала аванс бизнесмену 415 тысяч рублей.

- На официальную претензию предприниматель не ответил, поэтому екатеринбурженка обратилась в Консультационный пункт для потребителей. Специалисты помогли подать иск в суд, - сказано в сообщении.

Суд встал на сторону екатеринбурженки и взыскал с предпринимателя в общей сложности 1,5 миллиона рублей. В эту сумму вошел аванс по договору 415 тысяч рублей, неустойка за нарушение сроков 286 тысяч рублей. Взыскали и неустойку за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя – 286 тысяч рублей.

Предпринимателя оштрафовали за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя – 499 тысяч рублей. Компенсацию морального вреда – 10 тысяч рублей, а также судебные и почтовые расходы в размере семи тысяч рублей.