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НовостиЗвезды15 июня 2026 13:00

Главпочтамп впервые станет площадкой для проведения «Уральской ночи музыки»

Главпочтамп станет концертной площадкой «Уральской ночи музыки»
Екатерина ГАПОН
Здание почты станет концертной площадкой "Ночи музыки"

Здание почты станет концертной площадкой "Ночи музыки"

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Главпочтампна проспекте Ленина, 39 станет концертной площадкой «Уральской ночи музыки». Об этом сообщили в пресс-службе Управления федеральной почтовой связи. Фестиваль пройдет 19 июня.

– Мы привыкли, что на почту приходят за посылками и письмами. Но в эту ночь мы приглашаем екатеринбуржцев за новыми впечатлениями. Почтамт – это не просто здание, это часть городской жизни. И музыка в нём звучит вполне органично, – прокомментировала директор группы регионов Урал Почты России Наталья Алемасова.

Программа в Главпочтампе объединит несколько музыкальных направлений и будет идти с 18:00 до 23:00. Атмосферу задаст само историческое здание XX века за счет высоких потолков и акустики.

В стенах почты выступят группа «Графит» из Каменска-Уральского и битмейкер, автор текстов, режиссер и видеомейкер Розатов.