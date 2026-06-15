Главпочтамп впервые станет площадкой для проведения «Уральской ночи музыки»

Здание почты станет концертной площадкой "Ночи музыки" Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Главпочтампна проспекте Ленина, 39 станет концертной площадкой «Уральской ночи музыки». Об этом сообщили в пресс-службе Управления федеральной почтовой связи. Фестиваль пройдет 19 июня.

– Мы привыкли, что на почту приходят за посылками и письмами. Но в эту ночь мы приглашаем екатеринбуржцев за новыми впечатлениями. Почтамт – это не просто здание, это часть городской жизни. И музыка в нём звучит вполне органично, – прокомментировала директор группы регионов Урал Почты России Наталья Алемасова.

Программа в Главпочтампе объединит несколько музыкальных направлений и будет идти с 18:00 до 23:00. Атмосферу задаст само историческое здание XX века за счет высоких потолков и акустики.

В стенах почты выступят группа «Графит» из Каменска-Уральского и битмейкер, автор текстов, режиссер и видеомейкер Розатов.