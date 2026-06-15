Свердловские власти осмотрели модернизированный грузовой беспилотник «Кощей»

Власти посетили свердловское производство. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Свердловское предприятие, которое выпускает беспилотные системы, представило властям отечественные разработки. Производство посетил губернатор Свердловской области Денис Паслер и полпред в УрФО Артем Жога. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- Отрасль в нашей стране относительно новая, но ей уделяется пристальное внимание. В текущем году в компании создано 100 рабочих мест. Также предприятие активно участвует в подготовке кадров для отрасли беспилотных систем, - сообщает Денис Паслер.

Власти оценивали дрон «Сокол», который поднимает до 12 килограммов груза и может лететь до 20 минут.

На заводе идет модернизация системы «Кощей». Этот беспилотник способен выполнять определенные задачи и перевозить грузы. Обновленную модификацию представят на промышленной выставке.