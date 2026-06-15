В СОКБ №1 заработало оборудование для переливания крови за 15 миллионов

Аппарат может работать непрерывно и не требует специального помещения. Фото: СОКБ №1

В Свердловской областной клинической больнице №1 заработало оборудование для переливания крови. Об этом рассказали в пресс-службе СОКБ №1. На покупку аппарата стоимостью почти 15 миллионов рублей из регионального бюджета было выделено 12,8 миллиона рублей, остальную часть заплатила сама больница.

– Аппарат применяется для облучения донорской крови и её компонентов в тех случаях, когда необходимо произвести переливание пациентам, получающим иммуносупрессивную терапию, для того чтобы блокировать пролиферацию донорских лимфоцитов, которые могут оказаться несовместимыми с реципиентом, – рассказала заведующая отделением переливания крови СОКБ №1 Наталия Гаренских.

В первую очередь это необходимо для пациентов онкогематологического отделения после трансплантации костного мозга.

Новый аппарат российского производства, и по сравнению с зарубежным аппаратом, который вышел из строя 5 лет назад, имеет ряд преимуществ. Он не требует для себя специального помещения, а также он оборудован двумя рентгеновскими излучателями, благодаря чему в нем можно облучить больше компонентов крови – до трех литров. Одно облучение занимает около часа, при этом аппарат может работать непрерывно весь день.