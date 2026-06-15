Три птенца сапсанов Уралсиба получили имена и кольца

Фото: пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

В Уфе прошло уже традиционное кольцевание птенцов сапсанов, появившихся на свет в 2026 году на гнездовой площадке на крыше Банка Уралсиб. В этом году имена получили две самки и один самец. Птиц назвали Умай, Алтынай и Толпар – в честь образов и символов, связанных с культурой и традициями Башкортостана.

Самка Умай названа в честь древнетюркской мифической покровительницы детей, семьи и продолжения рода. Имя Алтынай в переводе означает «золотая луна» и символизирует красоту, свет и благородство. Самец Толпар получил имя легендарного крылатого коня из башкирской и тюркской мифологии, олицетворяющего силу, скорость и свободу.

Во время кольцевания орнитологи провели осмотр птенцов, выполнили необходимые замеры, определили их пол и установили специальные кольца с индивидуальными номерами. Кольцевание позволяет отслеживать дальнейшую судьбу птиц, изучать маршруты их перемещений и получать новые данные о популяции сапсанов.

Сейчас для птенцов начинается один из самых важных этапов жизни: ближайшие две недели они будут активно тренировать крылья и готовиться к первым самостоятельным полетам. После этого молодые сапсаны будут все реже появляться на гнездовой площадке.

Процедура кольцевание птенцов прошла в рамках многолетнего проекта банка Уралсиб по наблюдению за краснокнижными птицами. Онлайн-трансляция с места гнездования ведется с 2019 года и ежегодно собирает тысячи зрителей, которые следят за жизнью сапсанов с момента возвращения пары весной до первых полетов молодых птиц.

За время существования проекта на гнездовой площадке выросли уже 17 птенцов. Благодаря кольцеванию орнитологам удалось узнать судьбу некоторых из них. Так, самка Сибирь из числа птенцов, появившихся на свет на здании банка, осенью 2024 года была замечена орнитологами в греческом городе Ларисса. Это помогло ученым получить дополнительные данные о путях миграции соколов-сапсанов.

Следить за жизнью соколиной семьи и наблюдать за взрослением птенцов можно в сообществе банка Уралсиб ВКонтакте. Онлайн-трансляция будет доступна еще около двух недель, после чего сезон завершится до следующей весны.

Узнать, что происходит на крыше банка и почему сапсанам приглянулось это место, можно в фильме участника проекта и члена Башкирского отделения Союза охраны птиц России Галии Гайсиной и группы ученых, по ссылке.

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