Свердловчанка забеременела тройней в 40 лет

В женских консультациях региона будут создавать комфортную среду Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области реализуют масштабный проект «Женская консультация. Перезагрузка». Его главная цель - повысить демографические показатели региона за счет обновления стандартов оказания медицинской помощи в женских консультациях.

Кроме того, специалисты теперь держат на постоянном контроле чрезвычайно редкие и сложные клинические случаи. Одна из таких пациенток живет в Каменске-Уральском. Женщина самостоятельно забеременела тройней в 40 лет.

- Будущая мама воспитывает двоих детей, активно работает, предыдущие роды у неё были 10 лет назад. Такая беременность требует особого внимания медиков, поэтому состояние здоровья свердловчанки контролируют также профильные специалисты Клинико-диагностического центра охраны здоровья матери и ребёнка и Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества, где малыши должны появиться на свет, - рассказывают в Министерстве здравоохранения Свердловской области.

Беременность у свердловчанки протекает благополучно, все три плода развиваются нормально. Пациентка находится под постоянным медицинским контролем.