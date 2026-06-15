В Надымском районе перевернулась лодка: один человек утонул, еще троих ищут

В Надымском районе ищут трех мужчин, перевернувшихся на лодке Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Надымском районе перевернулась лодка. Об этом сообщает «Ямал 1». Четыре человека отправились на моторной лодке из Надыма в сторону села Ныда, однако лодка перевернулась.

Как сообщили в региональном главке МЧС, в 30 километрах от села Ныда спасатели обнаружили тело 34-летнего мужчины. Еще троих ищут. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следственный комитет проводит доследственную проверку.

Напомним, что в Свердловской области в первый день лета спасатели достали из местных водоемов тела двух мужчин. Первый труп обнаружили на озере Исеть в Среднеуральске, второй – в реке Тура в Туринском муниципальном округе. Последним оказался Максим Миронов, который ушел 11 апреля вместе с отцом и другом семьи на рыбалку, после чего пропал.