Перевозки контейнеров на СвЖД составили почти 174 тыс. ДФЭ в январе – мае

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В январе – мае 2026 года на Свердловской магистрали во всех видах сообщения перевезено 173,9 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 17,3% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. В том числе во внутреннем сообщении отправлено 94,5 тыс. ДФЭ (-13,7%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, составило 128,8 тыс. ДФЭ (-17,3%).

В том числе:

- химикаты и сода – 50,7 тыс. ДФЭ (-9,8% к уровню января – мая 2025 года);

- химические и минеральные удобрения – 13,5 тыс. (-20,6%);

- нефть и нефтепродукты – 9,9 тыс. (-25,6%);

- лесные грузы – 9,4 тыс. (-40,9%);

- бумага – 7,8 тыс. (-28,2%);

- зерно – 7,7 тыс. (+22,5%);

- черные металлы – 6,2 тыс. (-37,5%);

- цветные металлы – 6,1 тыс. (-20,6%);

- огнеупоры – 4,3 тыс. (+24,3%);

- строительные грузы – 4 тыс. (-21,4%);

- продовольственные товары – 2,7 тыс. (-16,4%);

- метизы – 2,4 тыс. (+13,7%);

- продукты перемола – 1,9 тыс. (-30,8%).

Всего в контейнерах перевезено 2,4 млн тонн грузов (-15%).

В январе – мае 2026 года по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения перевезено 3 млн 249,8 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU). Это на 1,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В том числе во внутреннем сообщении отправлено 1,2 млн ДФЭ (-3,5%), в импортном – 815 тыс. ДФЭ (+17,5%), в экспортном – 737,9 тыс. ДФЭ (-2,5%)

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, составило 2 млн 349,7 тыс. ДФЭ (+4%), в том числе в импортном сообщении – 727,5 тыс. ДФЭ (+17,7%), на экспорт – 701,4 тыс. ДФЭ (-1,8%). Всего в контейнерах перевезено 34 млн тонн грузов (+0,6%).

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ДФЭ – условная единица измерения вместимости, эквивалентная полезному объему стандартного 20-футового контейнера.