Свердловская область поднялась на пятое место в рейтинге социально-экономического положения регионов России

Свердловская область стала единственным субъектом Уральского федерального округа, вошедшим в первую пятерку рейтинга социально-экономического положения Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным исследования, подготовленного РИА Новости, в 2025 году Свердловская область улучшила свои позиции среди российских регионов.

— Свердловская область стала единственным субъектом Уральского федерального округа, вошедшим в первую пятерку рейтинга социально-экономического положения. Укрепление позиций стало результатом системной работы по развитию промышленности, поддержке инвестиционных проектов, модернизации социальной инфраструктуры и реализации национальных проектов, — отметил губернатор Денис Паслер.

Рейтинг отражает комплексную оценку социально-экономического развития регионов и формируется на основе анализа ключевых показателей экономики, бюджетной сферы, рынка труда, инвестиционной активности и социальной политики. Регион сохраняет статус одного из крупнейших индустриальных центров страны, демонстрирует устойчивость экономики и высокую деловую активность. Свердловская область входит в число ведущих субъектов Российской Федерации по объему промышленного производства, инвестициям в основной капитал и развитию малого и среднего предпринимательства. В регионе реализуются крупные проекты в промышленности, транспортной инфраструктуре, здравоохранении, образовании и социальной сфере, направленные на повышение качества жизни жителей и укрепление экономического потенциала Среднего Урала.