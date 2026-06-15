Жительница Нижневартовска получила штраф 100 тысяч рублей за фиктивные прописки

Жительницу Нижневартовского района оштрафовали за фиктивные прописки Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижневартовске осудили жительницу деревни Вата за фиктивные прописки. Об этом сообщает ugra.news.ru со ссылкой на прокуратуру Ханты-Мансийского автономного округа. Установлено, что женщина в октябре 2024 года оформила регистрацию в своем доме для пяти граждан РФ. При этом прописанные люди фактически там не жили.

Ее признали виновной в совершении преступления по статье 322 УК РФ «Фиктивная регистрация граждан РФ по месту жительства».

– На основании доказательств, представленных государственным обвинителем, суд назначил женщине наказание – штраф в размере 100 тысяч рублей. На данный момент приговор не вступил в законную силу, — сообщает пресс-служба прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

Напомним, что у екатеринбурженки взломали аккаунт на Госуслугах и прописали у нее в квартире 57 «мертвых душ». Теперь ей приходится оплачивать 50 тысяч рублей за коммуналку. Кроме того, часть из «мервых душ» уже обратилась в уральское подразделение Пенсионного фонда для получения пособий на 85 детей. Депутат Госдумы Александр Сидякин направил запрос в Следственный комитет.