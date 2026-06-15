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НовостиПроисшествия15 июня 2026 11:47

Жительница Нижневартовска получила штраф 100 тысяч рублей за фиктивные прописки

Жительницу Нижневартовска осудили за фиктивную регистрацию граждан
Екатерина ГАПОН
Жительницу Нижневартовского района оштрафовали за фиктивные прописки

Жительницу Нижневартовского района оштрафовали за фиктивные прописки

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижневартовске осудили жительницу деревни Вата за фиктивные прописки. Об этом сообщает ugra.news.ru со ссылкой на прокуратуру Ханты-Мансийского автономного округа. Установлено, что женщина в октябре 2024 года оформила регистрацию в своем доме для пяти граждан РФ. При этом прописанные люди фактически там не жили.

Ее признали виновной в совершении преступления по статье 322 УК РФ «Фиктивная регистрация граждан РФ по месту жительства».

– На основании доказательств, представленных государственным обвинителем, суд назначил женщине наказание – штраф в размере 100 тысяч рублей. На данный момент приговор не вступил в законную силу, — сообщает пресс-служба прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

Напомним, что у екатеринбурженки взломали аккаунт на Госуслугах и прописали у нее в квартире 57 «мертвых душ». Теперь ей приходится оплачивать 50 тысяч рублей за коммуналку. Кроме того, часть из «мервых душ» уже обратилась в уральское подразделение Пенсионного фонда для получения пособий на 85 детей. Депутат Госдумы Александр Сидякин направил запрос в Следственный комитет.