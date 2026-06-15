В Екатеринбурге выставили на продажу усадьбу купца Деласье за 84 миллиона рублей

Усадьбу купца Деласье продают за 84 миллиона рублей. Фото: сервис "Яндекс.Карты"

В Екатеринбурге выставили на продажу усадьбу купца Деласье за 84,3 миллиона рублей. Об этом сообщает ЕАН. Объявление о продаже двухэтажного каменного здания на улице Горького, 34 появилось на сайте компании «Дом.РФ».

В сумму помимо усадьбы площадью 372,8 квадратного метра входит гараж площадью 51,1 квадратного метра и земельный участок площадью 3 тысячи квадратных метров.

Здание является объектом культурного наследия и находится в федеральной собственности. Первым владельцев усадьбы в 1829 году был купец К.В. Калашников, а в 1889 году она перешла к купцу Е.А. Деласье. Сейчас здание, выполненное с элементами классицизма, окружено жилой застройкой.

Планы о продаже появились у федеральных властей еще в сентябре 2025 года. В объявлении указывалось, что оно находится в двух километрах от центра города