Екатеринбуржцы сдали более 13 тысяч тонн крови

За три года существования проекта донорами стали 1650 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге благотворительный проект помог собрать 13,3 тысяч тонн крови. Об этом сообщает «ФедералПресс». Проект «Я ДОНОР» проводит благотворительный фонд совместно с Областной детской клинической больницей.

– За три года мы убедились: доноры – это люди с большим, горячим сердцем, настоящие благородные рыцари и герои. Главная ценность для них – помогать. И именно это осознание, что можешь спасти чью-то жизнь, по их признанию, ведет к каждой новой донации, – заявила директор фонда Юлия Нутенко.

За три года существования проекта в нем приняли участие 1650 екатеринбуржцев. Некоторые из них стали донорами уже более ста раз. От фонда они получили сувениры и угощения, а в День донора меценаты отдельно поздравили почетных доноров.

Кроме того, отделение трансфузиологии ОДКБ получило от фонда рентгеновский аппарат, который работает здесь с позапрошлого года, а недавно сюда поступил анализатор, позволяющий подобрать компоненты крови для каждого пациента и избежать осложнений.